ADLink представила карманную видеокарту Pocket AI

Компания ADLink создала уникальное графическое решение под названием Pocket AI — это портативная видеокарта, которую можно буквально носить с собой. Эта видеокарта в компактном и портативном исполнении по сути является моделью NVIDIA GeForce RTX 3050, которую упаковали в небольшую коробку размером с плитку шоколада. Новинка использует порт Thunderbolt 3 для подключения к устройству и обеспечивает дополнительную графическую производительность для поддерживаемых ноутбуков или настольных ПК. Стоит отметить, что внутри коробки расположена профессиональная видеокарта RTX A500, но её основные характеристики практически идентичны ноутбучной версии RTX 3050. Она имеет графический чип GA107 от NVIDIA с 2048 ядрами CUDA, 64 тензорными ядрами, 16 RT-ядрами, 4 ГБ памяти GDDR6, 64-битным интерфейсом и энергопотреблением в 25 Вт.

Неудивительно, что RTX A500 в этой конфигурации имеет максимальную производительность всего 6,54 TFLOP, но для портативного решения это вполне приличные характеристики. Профессиональные пользователи могут использовать эту видеокарту для ускорения задач с использованием технологии CUDA от NVIDIA и приложений, ускоренных AI, с интеграцией тензорных ядер от NVIDIA. Например, пользователь может носить такое устройство на работу и там работать с технологиями на базе ИИ. Конечно, карманную видеокарту можно использовать для игр в крайнем случае на действительно слабых устройствах, но ожидать чего-либо впечатляющего в этом случае точно не стоит.
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