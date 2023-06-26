AFOX представила RTX 4090 - она занимает всего два слота

Производитель графических карт AFOX, о котором мало кто слышал, особенно на российском рынке, выпустил свою первую кастомную видеокарту в RTX 40-серии на архитектуре Ada Lovelace. Стоит сразу отметить, что компания AFOX, возможно, не является типичным брендом компьютерной техники и большинство пользователей сейчас пытается хотя бы правильно название прочитать, не говоря уже о том, чтобы вспомнить этот бренд на полке магазина. Но на самом деле это не просто производитель видеокарт, а настоящий ветеран рынка, который существует уже более двух десятилетий. И теперь компания присоединилась к волне новых видеокарт поколения RTX 40 — речь идёт о довольно интересной AFOX RTX 4090 с необычной системой охлаждения.

Дело в том, что эта видеокарта использует турбину, а не обычную систему с радиатором и тремя вентиляторами. На рынке есть всего несколько графических карт GeForce RTX 4090 со схожей системой охлаждения, поэтому потенциальные покупатели, скорее всего, будут рады наличию еще одной опции при покупке. Также нужно отметить, что AFOX RTX 4090 имеет длину в 266,5 мм, так что она короче версии Founders Edition от NVIDIA, которая занимает в корпусе 304 мм. Тем не менее, основная фишка, которая выделяет AFOX RTX 4090 среди других кастомных моделей GeForce RTX 4090, заключается в тонком профиле, благодаря которому видеокарта занимает всего 2 слота в системе вместо четырёх. Это позволит установить видеокарту в достаточно компактные корпусы без каких-либо проблем.
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