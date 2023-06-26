AFOX представила RTX 4090 - она занимает всего два слота

Дело в том, что эта видеокарта использует турбину, а не обычную систему с радиатором и тремя вентиляторами. На рынке есть всего несколько графических карт GeForce RTX 4090 со схожей системой охлаждения, поэтому потенциальные покупатели, скорее всего, будут рады наличию еще одной опции при покупке. Также нужно отметить, что AFOX RTX 4090 имеет длину в 266,5 мм, так что она короче версии Founders Edition от NVIDIA, которая занимает в корпусе 304 мм. Тем не менее, основная фишка, которая выделяет AFOX RTX 4090 среди других кастомных моделей GeForce RTX 4090, заключается в тонком профиле, благодаря которому видеокарта занимает всего 2 слота в системе вместо четырёх. Это позволит установить видеокарту в достаточно компактные корпусы без каких-либо проблем.