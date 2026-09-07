Продажи видеокарт выросли даже в условиях подорожания

Несмотря на рекордно высокие цены, поставки графических процессоров для ПК продолжают расти. Согласно данным Jon Peddie Research, во втором квартале этого года производители отгрузили 75,5 миллионов графических процессоров, что на 10,4% больше показателя предыдущего квартала и примерно на 1,1% выше результата за второй квартал 2025 года. Однако за общей положительной динамикой скрывается важный нюанс. Jon Peddie Research учитывает все графические процессоры для ПК, включая решения для ноутбуков и встроенную графику. Основным источником роста стал именно мобильный сегмент — поставки графики для ноутбуков увеличились сразу на 16,8% за квартал. При этом поставки дискретных видеокарт для настольных ПК, напротив, сократились на 4%.

Если рассматривать распределение рынка между основными разработчиками графических процессоров, лидером по-прежнему остаётся Intel. На решения компании пришлось 56% всех поставок графических чипов для ПК. Хотя Intel не может похвастаться особенно сильными позициями на рынке дискретных видеокарт, компания продаёт миллионы ноутбучных решений и процессоров со встроенной графикой. Кроме того, большинство современных процессоров Intel оснащены собственным графическим ядром. При этом преимущество Intel постепенно сокращается. За квартал доля компании уменьшилась примерно на 1%, а в годовом выражении — примерно на 5%. NVIDIA, напротив, увеличила свою долю на 0,46% за квартал, тогда как показатель AMD вырос примерно на 0,6%.