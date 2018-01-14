AKG представил новые внутриканальные наушники N5005

Производитель AKG показал на выставке CES 2018 новые внутриканальные наушники N5005. Новинка выполнена в корпусе из керамики чёрного цвета. Наушники поддерживают воспроизведение аудиозаписей в высоком разрешении стандарта Hi-Res. Также есть два кабеля для подключения: 2,5- и 3,5-мм, Bluetooth-адаптер с трёхкнопочным пультом ДУ и микрофон с батареей, обеспечивающей до 8 часов автономной работы наушников. Старт продаж устройства AKG N5005 ожидается уже весной. О стоимости модели AKG N5005 пока не сообщается.