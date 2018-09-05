ALLDOCUBE дарит защитные чехлы

Иногда производители электроники радуют своих фанатов какими-то приятными бонусами или скидками. Сейчас компания ALLDOCUBE проводит отличную акцию для всех жителей Украины и России. Если вы заказываете до 7 сентября планшет ALLDOCUBE M5, то вам в подарок пришлют защитный чехол. Это приятная мелочь, которая защитит ваше устройство от повреждений и позволит не переживать о царапинах и мелких сколах. Важно, что данный бонус дарят не всем, всего чехлов двадцать штук. То есть, если не поспешить, то подарки могут и закончиться. Просто заказывайте планшет как можно скорее и напишите в комментариях к заказу, что хотите получить чехол, тогда вам его отправят. Отличная акция для тех, кто давно хотел себе подобного рода планшет. Теперь и устройство получите, и приятный бонус.