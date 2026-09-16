Планшет iQOO Pad Ultra показали на пресс-рендерах

Компания iQOO объявила, что официальная презентация компактного планшета Pad Ultra состоится 29 сентября. В тот же день будет представлен флагманский смартфон iQOO 16. Также производитель опубликовал качественные изображения грядущей новинки, которая выйдет в черной и серебристой расцветках. Ранее производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового экрана, корпуса массой 298 граммов, системы активного охлаждения с крупным вентилятором и поддержки игровых аксессуаров.

Напомним, что весной был выпущен планшет iQOO Pad6 Pro с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, системой охлаждения с площадью теплоотвода 71445 мм², 13,2-дюймовым экраном с разрешением 4K, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 540 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки и восемью динамиками.