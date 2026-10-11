Планшет Acer Iconia Tab 11 5G оценили в 250 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab 11 5G, которая базируется на восьмиядерной платформе MediaTek 8755 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка также получила 10,95-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 450 нит, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, основную камеру на 13 Мп с автофокусом, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 7400 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, поддержку сотовых сетей 5G с отдельным слотом для SIM-карты, четыре динамика, дактилоскопический сенсор, металлический корпус толщиной 8,2 мм и массой около 500 граммов, а также предустановленную операционную систему Android 16. Цена планшета на дебютном индийском рынке составила эквивалент 250 и 280 долларов соответственно.