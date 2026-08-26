Официально: планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз флагманского планшета Pad 9 Pro Max состоится уже в следующем месяце. Новинка будет построена на фирменной однокристальной системе XRING O3. По данным производителя, процессор набирается в бенчмарке AnTuTu 5,22 миллиона баллов. XRING O3 получил 10-ядерный CPU, 16-ядерный GPU G2-Ultra NX, поддержку оперативной памяти LPDDR6 с пропускной способностью 113,8 ГБ/с, а также производительность тензорных вычислений до 200 TOPS и векторных до 3,13 TFLOPS.

Ранее в сети появилась информация о младших моделях Xiaomi Pad 9 и Pad 9 Pro, которые получат 11,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3.2K, аккумулятор ёмкостью 9720 мАч, поддержку 45-Вт и 67-Вт быстрой проводной зарядок, а также однокристальную систему Qualcomm серии Snapdragon 8.