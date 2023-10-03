AMD FSR 3 работает даже на старых видеокартах

На прошлой неделе была представлена технология AMD FSR 3, которая считается невероятно важной в сегменте апскейлинга изображения, потому что данная технология способна выполнять поставленные задачи на любом аппаратном обеспечении. Например, в играх Forspoken и Immortals of Aveum западные журналисты, которые уже протестировали технологию нового поколения, заметили значительное увеличение производительности благодаря FSR 3 и функции генерации кадров. В некоторых случаях FSR 3 продемонстрировал более высокое количество кадров в секунду по сравнению с технологией DLSS 3, при этом сохраняя очень высокое качество изображения при любых настройках графики, не требуя для своей работы аппаратного ускорения за счёт искусственного интеллекта.

Это позволяет использовать FSR 3 на широком спектре видеокарт — не только от самой AMD, но и на моделях от NVIDIA и Intel. Даже консоли в будущем должны получить поддержку этой технологии. Но самое важное, что AMD FSR 3 поддерживает старые видеокарты — модели NVIDIA GeForce 10, например. За счёт этого пользователи могут получать большее количество кадров в секунду, нежели в случае отказа от использования апскейлинга. И собственные технологии NVIDIA в данном случае не работают — на видеокартах ниже RTX 20 получить генерацию кадров невозможно, так как там нет DLSS, что делает старые видеокарты не очень привлекательным решением. Но если речь идёт про разработку AMD, то частота кадров возрастает и очень даже заметно.
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