AMD Готовит к релизу видеокарту RX 7600 XT

В новом списке продукции от компании PowerColor фигурирует название модели RX 7600 XT, включая версии с объёмом памяти 10 и 12 ГБ. Стоит напомнить, что всего компания PowerColor планирует представить четыре модели RX 7600 XT, две из которых имеют ёмкость 10 ГБ, а две другие — 12 ГБ. Названия моделей RX7600XT 12G-L/OC, RX7600XT 12G-F, RX7600XT 10G-L/OC и RX7600XT 10G-F позволяют предположить, что эти модели действительно готовятся к запуску в обозримом будущем. И это значит, что компания AMD работает над видеокартой RX 7600 XT, которая будет иметь больше видеопамяти, чем стандартная RX 7600. Правда, пока что AMD не анонсировала RX 7600 XT, а представитель компании даже заявил, что линейка RDNA 3 уже завершена. Но всегда есть место для ещё одного промежуточного варианта видеокарты, если позволяют объёмы производства и рыночные условия, а сейчас всё это есть.

Если AMD выпустит RX 7600 XT, то вариант с 12 ГБ памяти кажется гораздо более вероятным, чем вариант с 10 ГБ. Проблема с ёмкостью 10 ГБ заключается в том, что она плохо делится на графические процессоры RDNA 3, оснащенныё матрицей Navi 32. В графическом процессоре Navi 32 имеется до восьми микросхем GDDR6, распределённых между четырьмя Memory Cache Dies, причём каждый MCD управляет двумя микросхемами GDDR6. Чтобы получить 10 ГБ, придётся отключить один полный MCD и половину второго MCD, что может привести к проблемам с работой кэша. Так что, вероятно, видеокарта получит 12 ГБ памяти в ближайшем будущем.