AMD ROCm 4.5 прекращает поддержку архитектуры "Polaris"

Платформа вычислительного программирования AMD ROCm - конкурент NVIDIA CUDA - отказалась от поддержки графической архитектуры Polaris с последним обновлением версии 4.5. Пользователи официального ROCm git подняли это как проблему, предполагая, что это ошибка, и официальный дескриптор службы поддержки AMD подтвердил, что видеокарта Radeon RX 480 из больше не поддерживается. С современными графическими процессорами по недосягаемой цене, студентам изучающим it, пользуются видеокартами более старого поколения, например, на базе «Polaris». NVIDIA CUDA поддерживает графические процессоры еще до «Maxwell» (сентябрь 2014 г.).

Комментарии и отзывы AMD ROCm 4.5
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