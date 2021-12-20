AMD Radeon "Navi 3x" получит 50% -ное увеличение шейдеров и удвоение кэш-памяти

В линейке графических процессоров AMD Radeon "Navi 3x" следующего поколения может быть увеличено количество шейдеров на 50% и увеличен вдвое объем памяти Infinity Cache, согласно некоторым обоснованным предположениям от надежного источника с утечками графических процессоров. Ожидается, что чипы Navi 31, Navi 32 и Navi 33 представят новую графическую архитектуру RDNA3 и придут на смену 6-нанометровому оптическому сжатию существующих чипов Navi 2x, над которыми работает AMD.

Верхняя часть Navi 31 предположительно включает 60 процессоров рабочих групп (WGP) или 120 вычислительных единиц. Предполагая, что RDNA3 CU по-прежнему содержит 64 потоковых процессора, вы смотрите на 7680 потоковых процессоров, что на 50% больше, чем у Navi 21. Чип Navi 32 имеет 40 WGP и точно такое же количество шейдеров, как текущий Navi 21 - 5120 . Самая маленькая из трех, Navi 33, содержит 16 WGP или 2048 шейдеров. Объем кэш-памяти увеличился вдвое: 256 МБ на Navi 31, 192 МБ на Navi 32 и 64 МБ на Navi 33. Интересно, что размеры памяти и ширина шины не изменились, но AMD могла бы использовать более быструю память GDDR6. В 2022 году компании, подобные Samsung, будут поставлять чипы GDDR6 со скоростью передачи данных до 24 Гбит / с.