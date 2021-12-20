Верхняя часть Navi 31 предположительно включает 60 процессоров рабочих групп (WGP) или 120 вычислительных единиц. Предполагая, что RDNA3 CU по-прежнему содержит 64 потоковых процессора, вы смотрите на 7680 потоковых процессоров, что на 50% больше, чем у Navi 21. Чип Navi 32 имеет 40 WGP и точно такое же количество шейдеров, как текущий Navi 21 - 5120 . Самая маленькая из трех, Navi 33, содержит 16 WGP или 2048 шейдеров. Объем кэш-памяти увеличился вдвое: 256 МБ на Navi 31, 192 МБ на Navi 32 и 64 МБ на Navi 33. Интересно, что размеры памяти и ширина шины не изменились, но AMD могла бы использовать более быструю память GDDR6. В 2022 году компании, подобные Samsung, будут поставлять чипы GDDR6 со скоростью передачи данных до 24 Гбит / с.