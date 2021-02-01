AMD Radeon RX 6700 XT предлагает 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Во время официальной презентации AMD сообщила, что в первой половине 2021 года будет представлена видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT. Графическая карта будет основана на архитектуре AMD Navi 22. Ожидается, что видеокарта получит 12 ГБ видеопамяти GDDR6 на 192-битной шине. Общая пропускная способность видеокарты достигает 384 ГБ / с.

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT позиционируется как игровая карта для современных игр с разрешением 1440p. Новая видеокарта будет иметь двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами. Для питания видеокарты потребуется два 8-контактных разъема питания. Информация о частотах модели отсутствует. Дата релиза не объявлена.