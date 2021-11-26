AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition поступила в продажу в Европе

AMD впервые анонсировала Radeon RX 6900 XT LC с предварительно установленным графическим процессором Navi 21 XTXH в июне, причем продукт был доступен только для некоторых системных интеграторов и OEM-производителей. Предполагалось, что эти карты с эталонным дизайном не будут доступны для всех, но теперь списки карт появились у некоторых розничных продавцов после объявления. Карта будет выпущена ограниченным тиражом с моделью PowerColor (16GBD6-MW2DHC), которую теперь можно приобрести в немецком розничном магазине Mindfactory за 1749 евро. AMD Radeon RX 6900 XT LC отличается увеличенной тактовой частотой 2435 МГц по сравнению с 2250 МГц на RX 6900 XT, а также увеличением памяти с 16 Гбит до 18 Гбит.