AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition поступила в продажу в Европе

AMD впервые анонсировала Radeon RX 6900 XT LC с предварительно установленным графическим процессором Navi 21 XTXH в июне, причем продукт был доступен только для некоторых системных интеграторов и OEM-производителей. Предполагалось, что эти карты с эталонным дизайном не будут доступны для всех, но теперь списки карт появились у некоторых розничных продавцов после объявления. Карта будет выпущена ограниченным тиражом с моделью PowerColor (16GBD6-MW2DHC), которую теперь можно приобрести в немецком розничном магазине Mindfactory за 1749 евро. AMD Radeon RX 6900 XT LC отличается увеличенной тактовой частотой 2435 МГц по сравнению с 2250 МГц на RX 6900 XT, а также увеличением памяти с 16 Гбит до 18 Гбит.

Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition
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