AMD Radeon RX 7000 поднимает частоту до 4,0 ГГц

Уже завтра компания NVIDIA официально представит свои видеокарты нового поколения, которые должны получить достаточно внушительную производительность и при этом порадовать относительно адекватными ценами. Но здесь стоит понимать, что на рынке на самом деле есть видеокарты не только этого производителя. Например, совсем скоро должен состояться полноценный анонс линейки видеокарт AMD Radeon RX 7000, которые получат новейшую архитектуру с достаточно внушительной производительностью. И, если верить инсайдерам, компания планирует реализовать в этих видеокартах просто удивительно высокую тактовую частоту графического процессора, что в теории тоже не может не радовать. Дело в том, что AMD Radeon RX 7000 должна поднимать частоту графического ядра до 4,0 ГГц.

Это на самом деле достаточно высокая отметка, так как даже 2,0 ГГц получить достаточно проблематично, особенно если речь идёт о видеокартах прошлых поколений. Даже современные модели от NVIDIA не предоставляют возможности работать на таких высоких частотах, что, вероятно, предоставит дополнительные бонусы в обозримом будущем. Например, такая видеокарта может работать гораздо эффективнее при различных вычислениях, да и в играх частота кадров должна быть выше. Другое дело, что такая видеокарта и энергии будет потреблять гораздо больше, так как такие частоты с пустого места не возникают. Интересно было бы посмотреть на данное решение в действии, но, вероятно, это случится лишь в следующем году.
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