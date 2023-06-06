AMD Radeon RX 7600 оказалась быстрее флагманов

Издание Chips and Cheese опубликовало подробный обзор новой видеокарты AMD Radeon RX 7600, выделив сильные и слабые стороны этой новинки. И в конечном итоге несмотря на её достаточно средние показатели производительности, у RX 7600 и весьма положительные характеристики. В частности, она обладает превосходной производительностью кэша и минимальной задержкой памяти по сравнению с более мощными моделями RX 7900-серии. И дело не только в передовых технологиях, но и в том, что компания банально использует хитрое решение. Вместо использования чиплетной архитектуры, которую AMD активно продвигала для моделей RX 7900-серии, данная видеокарта использует традиционный монолитный дизайн — одну пластину кристалла. Это, в сочетании с её значительно меньшим размером кристалла, даёт видеокарте преимущество в плане задержки памяти по сравнению с более крупными графическими процессорами.

Согласно тестам, проведённым Chips and Cheese, RX 7950 XTX тратит до 58% больше времени на получение данных из своего кэша Infinity Cache по сравнению с RX 7600. Это относится и к оперативной памяти GDDR6, что делает задержку VRAM у RX 7600 на 15% меньше, чем у RX 7900 XTX. Это значительная разница, но в конечном счёте всё сводится к реальной производительности. И если говорить об этом, у новой видеокарты доступного уровня на самом деле достаточно низкая производительность в том числе в видеоиграх — с этим просто ничего не поделать. Другое дело, что сама по себе видеокарта вызывает вопросы.
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