AMD Radeon RX 7900 XT получит 20 ГБ памяти

Совсем скоро, 3 ноября, компания AMD должна представить рынку видеокарты нового поколения, которые будут конкурировать с новинками от NVIDIA. И если верить исанйдерам, производитель готовит действительно мощные релизы, которые смогут легко уделать конкурента. Например, появились новости о том, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT получит до 20 ГБ встроенной памяти, что позволит запускать видеоигры в высоком разрешении и не думать о проблемах с нехваткой видеопамяти. Пока что такие объёмы доступны только на флагманских видеокартах, которые стоят крайне дорого и это, конечно, слегка тормозит рынок видеокарт в плане развития. Но, конечно, на одном лишь объёме память производитель останавливаться не планирует.

Например, производитель планирует реализовать новую архитектуру и графический процессор нового поколения, который позволит взять частоту в 3,0 ГГц. Это крайне высокая тактовая частота, которая позволит выжать из видеокарты больше производительности. Более того, стоит отметить, что новая архитектура даёт определённый прирост производительности сама по себе, да и аналог DLSS у AMD уже есть, так что можно конкурировать и в этом аспекте. Но, что самое главное, у AMD есть возможность конкурировать с NVIDIA в плане цен — компания может выпустить видеокарты на 50 долларов дешевле, завладев вниманием аудитории, которая крайне огорчена текущими ценами от NVIDIA. И это на самом деле крайне важный момент, особенно для тех, кто два года ждал видеокарту по хорошей цене.
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