AMD Radeon RX 7900 XT получит 20 ГБ памяти

Например, производитель планирует реализовать новую архитектуру и графический процессор нового поколения, который позволит взять частоту в 3,0 ГГц. Это крайне высокая тактовая частота, которая позволит выжать из видеокарты больше производительности. Более того, стоит отметить, что новая архитектура даёт определённый прирост производительности сама по себе, да и аналог DLSS у AMD уже есть, так что можно конкурировать и в этом аспекте. Но, что самое главное, у AMD есть возможность конкурировать с NVIDIA в плане цен — компания может выпустить видеокарты на 50 долларов дешевле, завладев вниманием аудитории, которая крайне огорчена текущими ценами от NVIDIA. И это на самом деле крайне важный момент, особенно для тех, кто два года ждал видеокарту по хорошей цене.