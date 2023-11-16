AMD Radeon RX 7900M обошла в тестах NVIDIA RTX 4090

Новая флагманская мобильная видеокарта AMD Radeon RX 7900M на архитектуре RDNA 3 прошла несколько синтетических тестов и оказалось, что она быстрее чипа NVIDIA RTX 4090 для мобильных платформ в тестах Vulkan. Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 7900M — флагманская игровая видеокарта для ноутбуков, которая также является первой в мире мобильной видеокартой, использующей конструкцию чиплетов (несколько чипов на одной пластине). Данная видеокарта была эксклюзивно анонсирована для ноутбука Alienware m18 в прошлом месяце, но с тех пор обзоров нового продукта так и не появилось — вероятно, ноутбуки в продажу поступили в ограниченной серии. Но теперь у нас есть результаты из бенчмарков в тестах OpenCL и Vulkan от Geekbench.

Видеокарта AMD Radeon RX 7900M основана на графической архитектуре RDNA 3 и имеет в общей сложности 36 модулей WGP и 72 вычислительных блока, которые образуют в сумме 4608 ядер. Это на 20% больше ядер, чем у 7800 XT, и на 10% меньше, чем у 7900 GRE. Максимальная тактовая частота графического видеокарты достигает 2090 МГц. Также стоит отметить, что видеокарта оснащена четырьмя модулями MCD, что позволяет использовать интерфейс шириной 256 бит и общий объём памяти в 16 ГБ. В результате данная видеокарта демонстрирует производительность на уровне лучшей видеокарты компании-конкурента и даже местами её превосходит, что звучит достаточно интересно на самом деле. Всё же на рынке игровых ноутбуков на текущий момент конкуренция не очень высокая.