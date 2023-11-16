AMD Radeon RX 7900M обошла в тестах NVIDIA RTX 4090

Новая флагманская мобильная видеокарта AMD Radeon RX 7900M на архитектуре RDNA 3 прошла несколько синтетических тестов и оказалось, что она быстрее чипа NVIDIA RTX 4090 для мобильных платформ в тестах Vulkan. Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 7900M — флагманская игровая видеокарта для ноутбуков, которая также является первой в мире мобильной видеокартой, использующей конструкцию чиплетов (несколько чипов на одной пластине). Данная видеокарта была эксклюзивно анонсирована для ноутбука Alienware m18 в прошлом месяце, но с тех пор обзоров нового продукта так и не появилось — вероятно, ноутбуки в продажу поступили в ограниченной серии. Но теперь у нас есть результаты из бенчмарков в тестах OpenCL и Vulkan от Geekbench.

Видеокарта AMD Radeon RX 7900M основана на графической архитектуре RDNA 3 и имеет в общей сложности 36 модулей WGP и 72 вычислительных блока, которые образуют в сумме 4608 ядер. Это на 20% больше ядер, чем у 7800 XT, и на 10% меньше, чем у 7900 GRE. Максимальная тактовая частота графического видеокарты достигает 2090 МГц. Также стоит отметить, что видеокарта оснащена четырьмя модулями MCD, что позволяет использовать интерфейс шириной 256 бит и общий объём памяти в 16 ГБ. В результате данная видеокарта демонстрирует производительность на уровне лучшей видеокарты компании-конкурента и даже местами её превосходит, что звучит достаточно интересно на самом деле. Всё же на рынке игровых ноутбуков на текущий момент конкуренция не очень высокая.
Китайскую видеокарту Moore Thread MTT S80 продают за 164 дол…
Относительно недавно китайский производитель официально представил новую видеокарту Moore Thread MTT S80,…
ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum в Китае стоит боль…
Вчера флагманская видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum официально дебютировала в Китае по…
В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт эт…
Многие пользователи уверены в том, что на текущий момент добыча криптовалюты на базе видеокарты официальн…
NVIDIA готовит релиз видеокарт на 3 нм уже в 2024 году…
Можно с уверенностью сказать, что на текущий момент компания NVIDIA является ведущим производителем графи…
NVIDIA RTX 3060 заняла топ видеокарт в Steam…
Видеокарта GeForce RTX 3060 от компании NVIDIA, которой уже почти три года, продолжает укреплять свои поз…
NVIDIA утроит выпуск своих видеокарт для ИИ…
Сегодня информационное издание Financial Times сообщило, что компания NVIDIA, которая только что заработа…
Palit представила уникальную видеокарту GeForce RTX 4070 Ti …
Сегодня компания Palit, один из самых известных производителей видеокарт в мире, официально представила в…
TSMC объяснила дефицит чипов для видеокарт…
Председатель совета директоров компании TSMC признал, что продолжающийся дефицит графических ускорителей …
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor