AMD Super Resolution повысит производительность при использовании трассировки лучей

AMD подтвердила, что работает на альтернативой функции DLSS от NVIDIA. Представленные видеокарты серии Radeon RX 6000 серии оснащаются пакетом игровых функций FidelityFX. Все функции призваны обеспечить максимальную производительность в играх, минимальные задержки и быстрый доступ к играм.

Функция AMD Super Resolution станет альтернативой DLSS от NVIDIA. Она позволяет геймерам повысить производительность при использовании трассировки лучей. В данный момент, Super Resolution находиться в стадии разработки и к сожалению, компания не успеет внедрить ее в видеокарты которые поступят в продажу 18 ноября. Скорее всего новая функция будет добавлена в следующем году.