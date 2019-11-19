AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на базе «Navi»

Сегодня AMD анонсировала AMD Radeon Pro W5700, первую в мире 7-нм профессиональную видеокарту для ПК . Видеокарта AMD Radeon Pro W5700 оснащена высокопроизводительной, энергоэффективной архитектурой AMD RDNA и современной памятью GDDR6 для работы с большими моделями и наборами данных. Также является первой видеокартой для рабочих станций, поддерживающей широкополосную связь и технологию PCIe 4.0.

Он идеально подходит для профессионалов, которые выходят за рамки традиционного трехмерного дизайна, создавая фотореалистичные визуализации своих концепций и просматривая виртуальные прототипы своих проектов в средах виртуальной реальности (VR).

Высокопроизводительная архитектура AMD RDNA, обеспечивает на 25% более высокую производительность на тактовую частоту и на 41% более высокую среднюю производительность на ваттную мощность. Оптимизация энергопотребления в сочетании с энергоэффективной архитектурой AMD RDNA и 7-нм технологией позволяют графической карте Radeon Pro W5700 обеспечивать до 18% более высокую эффективность системы, и является первой видеокартой с разъемом USB-C.

Цена:

Ожидается, что видеокарта AMD Radeon Pro W5700, будет продаваться по цене 799 долларов США.