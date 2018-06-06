AMD анонсирует 7-нм Radeon RX Vega Instinct с 32 ГБ HBM2

2018-06-06, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - AMD Radeon RX Radeon Vega Instinct; [81]
AMD на Computex объявила о выпуске 7nm Radeon RX Vega, первой моделью станет deep-learning SKU, Radeon Vega Instinct 7nm 32 ГБ HBM2,

7nm имеет меньшее энергопотребление, а GPU уже находится на этапе выборки. Характеристики не были раскрыты, ожидается что она будет иметь 64 CUs / 4096 шейдерных блоков, как и Vega 10.
Во время мероприятия было продемонстрировано первое в мире демо 7nm Vega с 32 ГБ HBM2 на Cinema 4D.


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