AMD анонсирует видеокарты Radeon PRO серии W6000

AMD объявила о запуске видеокарт Radeon PRO серии W6000, в которую вошли модели: Radeon PRO W6500M, Radeon PRO W6400 и Radeon PRO W6300M.

Все модели предназначены для профессионального рынка. Они предлагают идеальное сочетание производительности и эффективности по доступной цене. По сравнению с предыдущим поколением, новинки обеспечивают до трех раз более высокую производительность в ресурсоемких приложениях, таких как Autodesk AutoCAD 2022, 3DS Max, Maya и других. AMD Radeon PRO W6000 используют кэш-память AMD Infinity Cache для обеспечения сверхвысокой частоты кадров, надежности и исключительной производительности профессиональных приложений на мобильных рабочих станциях.

Radeon PRO W6400 поступит в продажу в первом квартале 2022 года по цене 229 долларов, а AMD Radeon PRO W6500M и Radeon PRO W6300M ​​будут доступны в готовых OEM-системах в конце этого года.
Комментарии и отзывы AMD Radeon PRO W6000
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