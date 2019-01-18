AMD готовит архитекруту Navi

Некоторые источники уверены, что компания AMD покажет видеокарты на архитектуре Navi уже в середине этого года. Стоит отметить, что именно на этой архитектуре производитель вроде как планирует создавать платформу для будущей игровой приставки PlayStation 5. Да, это лишь слухи и официальной информации нет, но если этим летом покажут новую архитектуру, то уже в октябре или сентябре можно будет с уверенностью ждать новую игровую приставку и новые видеокарты этого производителя. Думаю, геймерам стоит подождать эту новинку, ведь производительность у новой консоли точно вырастет в разы и позволит с удовольствием играть в классные игры на шикарном уровне графики. Если же аналитики ошибаются, то приставку нужно ждать заметно дольше.