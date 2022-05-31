AMD готовит младшую видеокарту Radeon RX 6300 Navi 24

AMD готовит еще одну младшую видеокарту RDNA 2 Navi 24, Radeon RX 6300. AMD обновила ядро ​​Linux 5.19 с помощью новых запросов AMDGPU, представленных компанией, которые имеют совершенно новый Beige Goby, артикул, известный как идентификатор устройства 0x7424. Уникальный идентификатор никогда ранее не появлялся на рынке, поэтому пользователи могут сделать вывод, что это новый продукт AMD.

Продукт находится под кодовым названием Beige Goby GPU, поскольку идентификатор устройства соответствует той же числовой схеме, что и аналогичные графические процессоры под тем же названием. Линейка продуктов представляет собой экономичный низкоуровневый графический процессор Navi 24, идентичный AMD RX 6400 и RX 6500 XT. Есть некоторые предположения, что новый SKU может быть обновлением двух упомянутых видеокарт компании, поставив производительность чуть ниже серии RX 6400. Этот новый графический процессор также станет третьей дискретной видеокартой AMD на базе Navi 24.

Спецификации новой видеокарты Radeon RX 6000 с графическим процессором Navi 24 отсутствуют. Тем не менее, AMD выпустила мобильную версию RX 6300M, которая, как предполагается, совпадает с невыпущенной видеокартой. AMD RX 6300M ​​в настоящее время является самым младшим графическим процессором серии RX 6000, аналогичным Radeon 680M, интегрированному графическому процессору компании для ноутбуков.
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