AMD готовит новый вариант ядра RDNA 3

В последнее время ходили слухи, что AMD может предложить еще более мощный вариант своего графического процессора RDNA 3 для видеокарт серии Radeon RX 7000 в 2023 году. Слух исходит от Greymon55, который впервые заявил несколько дней назад, что AMD работает над графическим процессором RDNA 3 с 8 шейдерными движками для 16 384 потоковых процессоров. Инсайдер сказал, что он не уверен, будет ли этот графический процессор RDNA 3 чем-то, что в конечном итоге выйдет на рынок или нет. Но теперь у него есть дополнительная информация, предполагающая, что чип может быть запущен в 2023 году. Основываясь на спецификациях, ожидается, что графический процессор будет предлагать 16 384 ядра, однако источник информации теперь говорит, что окончательные спецификации «подлежит уточнению».

Достижение 16 384 ядер с двумя «урезанными» кристаллами Navi 31 не представляет большого труда, и даже сдвоенные GCD Navi 32 могут достичь этого. Но то, что они используют одни и те же графические процессоры Navi 32/31, не означает, что чип будет расширением тех же наименований чипов. В конечном итоге это приведет к созданию совершенно нового чипа. Более важный вопрос заключается в том, что в конечном итоге будет работать на этом новом графическом процессоре RDNA 3? На данный момент однозначного ответа нет, но вполне вероятно, что такие конструкции могут быть предложены сегменту создания контента под новые видеокарты Radeon Pro или даже для видеокарт пользовательского сегмента.