AMD готовит обновленный 6-нм графический процессор RDNA 2 Radeon RX 6000S

AMD готовится анонсировать мобильную видеокарту Radeon RX 6000S на базе обновленной архитектуры RDNA 2. Новая карта будет производиться по технологии TSMC N6, которая обеспечивает повышение логической плотности на 18% по сравнению с технологией N7, которая в настоящее время используется для продуктов RDNA 2, что приведет к повышению эффективности или производительности. Переход на IP-совместимый узел N6 также должен повысить урожайность и сократить производственные циклы, позволяя AMD оставаться конкурентоспособной с новыми картами от NVIDIA. Вероятно, видеокарта будет анонсирована в начале 2022 года на выставке CES, AMD также может выпустить дискретные настольные видеокарты серии RX 6000S.

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