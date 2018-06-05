AMD может показать Vega 20 с 32 ГБ HBM2 памятью

Новый Radeon Instinct SKU (компьютерный учебный / корпоративный графический процессор) получит колоссальные 32 ГБ памяти HBM2.Сами AMD упомянули о существовании многочисленных связей с VEGA0 и ранее, отметив, что согласно их планам он будет выпущен в 2018 году. По словам источника, который распространяет эту информацию, Vega 20 изначально будет просто обновлением Vega 10 для профессионального рынка. Ожидается, что те же 64CU, что и в Vega 10, будут оснащены в 7 нм. В начале этого года он уже был замечен в записях драйверов, а также в тестовой записи еще в апреле, что также указывает на 32 ГБ графической памяти.