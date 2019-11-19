AMD может запустить графические процессоры RDNA 2 следующего поколения на CES 2020

AMD предположительно собирается провести мероприятие на CES 2020, чтобы продемонстрировать свое следующее видеокарту Radeon. Ожидая огромного успеха с графическими процессорами первого поколения «RDNA», AMD продемонстрирует улучшенную линейку, используя новую улучшенную архитектуру видеокарт RDNA 2.

Также графические карты второго поколения RDNA получат столь необходимые функции, как трассировка лучей, чтобы оставаться конкурентоспособными с существующими предложениями NVIDIA и Intel. Предполагается, что графическая карта будет построена с использованием производственного процесса 7 нм +, новая архитектура графического процессора обеспечит повышение производительности примерно на 10-15% благодаря одному только новому производственному процессу, а возможно, и более высоким числам, если произойдут изменения в ядре графического процессора.