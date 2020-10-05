AMD не прекращает выпуск видеокарт серии Radeon RX 5700

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что компания AMD уже прекратила производство видеокарты Radeon RX 5700, а через два квартала отправит в утиль и модель Radeon RX 5700 XT. Сегодня AMD официально опровергла слухи, добавив, что она будет реагировать на рыночный спрос.

Напомним, что Radeon RX 5700 XT оснащается 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами,256 текстурными блоками и 64 растровыми. Базовая частота GPU в 1605 МГц повышается до игрового уровня в 1755 МГц и Boost в 1905 МГц. Память GDDR6 объемом 8 ГБ соединяется с GPU 256-битной шиной и работает на частоте 14 ГГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью равна 9,75 TFLOPS. Модель Radeon RX 5700 имеет 256 текстурных и 64 растровых блока, 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессоров, базовую частоту 1465 МГц, игровую – 1625 МГц и Boost – 1725 МГц. Производительность составляет 7,95 TFLOPS.
Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 5700
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