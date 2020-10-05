AMD не прекращает выпуск видеокарт серии Radeon RX 5700

Напомним, что Radeon RX 5700 XT оснащается 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами,256 текстурными блоками и 64 растровыми. Базовая частота GPU в 1605 МГц повышается до игрового уровня в 1755 МГц и Boost в 1905 МГц. Память GDDR6 объемом 8 ГБ соединяется с GPU 256-битной шиной и работает на частоте 14 ГГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью равна 9,75 TFLOPS. Модель Radeon RX 5700 имеет 256 текстурных и 64 растровых блока, 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессоров, базовую частоту 1465 МГц, игровую – 1625 МГц и Boost – 1725 МГц. Производительность составляет 7,95 TFLOPS.
Пару дней назад в сети появилась информация о том, что компания AMD уже прекратила производство видеокарты Radeon RX 5700, а через два квартала отправит в утиль и модель Radeon RX 5700 XT. Сегодня AMD официально опровергла слухи, добавив, что она будет реагировать на рыночный спрос.