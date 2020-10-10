AMD официально представила настольные процессоры серии Ryzen 5000

Компания AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 5000, которые производятся на основе новейшей архитектуры Zen 3. Всего было представлено четыре новые модели по цене от 299 до 799 долларов, что фактически положило конец идее о процессорах AMD как о более дешевых альтернативах.

Новый Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками, имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и тактовую частоту ускорения 4,9 ГГц. Компания утверждает, что этот SoC обладает наивысшей однопоточной и многопоточной производительностью среди всех основных настольных процессоров. Кэш L3, распределенный между двумя наборами микросхем, составляет до 64 МБ, а его TDP в равной степени составляет 105 Вт. 5950X является преемником Ryzen 3950X предыдущего поколения и стоит 799 долларов, это на 40 долларов выше, чем 3950X.

Вторая модель - Ryzen 9 5900X, процессор имеет 12-ядерную архитектуру с 24 потоками. Чипсет имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и повышенную тактовую частоту 4,8 ГГц. Производитель микросхем рекламирует этот процессор как лучший игровой процессор на рынке. Ryzen 9 5900X будет продаваться за 549 долларов.

Третья модель в серии - Ryzen 7 5800X, оснащенная 8 ядрами и 16 потоками. 5800X может достичь базовой тактовой частоты 3,8 ГГц и тактовой частоты в ускоренном режиме 4,7 ГГц. В ЦП используется конструкция с одним чиплетом с 8 ядрами и полной кэш-памятью 32 МБ на одном CCX. Он также имеет TDP 105 Вт. AMD Ryzen 7 5800X будет стоит 449 долларов.

И последнее, но не менее важное - это Ryzen 5 5600X, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Настольный процессор, самый дешевый из представленных, имеет базовую частоту 3,7 ГГц и тактовую частоту разгона 4,6 ГГц. Он также использует дизайн с одним чиплетом и имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, но TDP снижен до 65 Вт. Компания выставила цена за процессор Ryzen 5 5600X - 299 долларов. Новая серия Ryzen 5000 появится на полках магазинов с 5 ноября. Все процессоры будут совместимы со всеми материнскими платами на базе чипсетов B550 и X570 при запуске.
Комментарии и отзывы Ryzen 5000
Обзоры:
Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10600KЛучший процессор Intel. Intel Core i5-10600K
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Новости:
AMD Ryzen 7 5800X Zen 3 показался в бенчмарке

В последнее время мы уже привыкли к тому, что новые устройства вроде смартфонов или планшетов в сеть попа...
AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих...
Утечка результатов тестов процессора AMD Ryzen 9 5900X

В сети появились предположительные показатели AMD Ryzen 9 5900X. Изображение демонстрирует некоторые дета...
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWSОбзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Компания Intel выпустила новый процессор...
Компания Intel выпустила новый процессорКомпания синих (Intel) выпустила новый 10 ядерный процессор Core i9-10850K поддерживаемый сокет LGA 1200,...
EVGA представляет блоки питания SuperNOV...
EVGA представляет блоки питания SuperNOVКомпания EVGA выпустила новые блоки питания SuperNOVA 1600 и 1300 с маркировкой G +, которые являются пос...
Redmi AirDots 2 раскупают как горячие пи...
Redmi AirDots 2 раскупают как горячие пиДостаточно часто пользователи жалуются на то, что китайские наушники плохо звучат или совершенно не стоят...
Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 600...
Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 600В этом году ожидается премьера архитектуры AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere. Видеокарты Radeon RX 6000 будут пр...
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон ...
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон Сложная эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры в странах затронули и рынок электроники. Многи...
Монитор Acer Nitro XV282K KV оценен в $1...
Монитор Acer Nitro XV282K KV оценен в $1Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV282K KV, который получил 28-дюймовую IPS-панель произво...
Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 5...
Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 5Компания ASRock пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G O...
Кредит на банковскую карту в любое время...
Кредит на банковскую карту в любое времяОнлайн-сервис кредитования набирает популярность в наши дни. Теперь, чтобы взять кредит не обязательно хо...
Microsoft Flight Simulator зарегистриров...
Microsoft Flight Simulator зарегистрировMicrosoft Flight Simulator зарегистрировал более миллиона игроков с момента запуска и стал крупнейшим вып...
Игровая мышь Mountain Makalu 67 оснащена...
Игровая мышь Mountain Makalu 67 оснащенаКомпания Mountain представила игровую мышь с новым сенсором Pixart PMW3370. Mountain Makalu 67 планирует ...
Surface Laptop Go слили в сеть...
Surface Laptop Go слили в сетьВ последнее время довольно часто в сеть сливают информацию об устройствах, которые должны в ближайшем буд...
Google Pixel 4a будет представлен 3 авгу...
Google Pixel 4a будет представлен 3 авгуПосле нескольких месяцев спекуляций и новостей, смартфон Google Pixel 4a все таки будет официально предст...
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбоксОбзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбокс
Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor