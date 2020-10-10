AMD официально представила настольные процессоры серии Ryzen 5000

Новый Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками, имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и тактовую частоту ускорения 4,9 ГГц. Компания утверждает, что этот SoC обладает наивысшей однопоточной и многопоточной производительностью среди всех основных настольных процессоров. Кэш L3, распределенный между двумя наборами микросхем, составляет до 64 МБ, а его TDP в равной степени составляет 105 Вт. 5950X является преемником Ryzen 3950X предыдущего поколения и стоит 799 долларов, это на 40 долларов выше, чем 3950X.
Вторая модель - Ryzen 9 5900X, процессор имеет 12-ядерную архитектуру с 24 потоками. Чипсет имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и повышенную тактовую частоту 4,8 ГГц. Производитель микросхем рекламирует этот процессор как лучший игровой процессор на рынке. Ryzen 9 5900X будет продаваться за 549 долларов.
Третья модель в серии - Ryzen 7 5800X, оснащенная 8 ядрами и 16 потоками. 5800X может достичь базовой тактовой частоты 3,8 ГГц и тактовой частоты в ускоренном режиме 4,7 ГГц. В ЦП используется конструкция с одним чиплетом с 8 ядрами и полной кэш-памятью 32 МБ на одном CCX. Он также имеет TDP 105 Вт. AMD Ryzen 7 5800X будет стоит 449 долларов.
И последнее, но не менее важное - это Ryzen 5 5600X, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Настольный процессор, самый дешевый из представленных, имеет базовую частоту 3,7 ГГц и тактовую частоту разгона 4,6 ГГц. Он также использует дизайн с одним чиплетом и имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, но TDP снижен до 65 Вт. Компания выставила цена за процессор Ryzen 5 5600X - 299 долларов. Новая серия Ryzen 5000 появится на полках магазинов с 5 ноября. Все процессоры будут совместимы со всеми материнскими платами на базе чипсетов B550 и X570 при запуске.