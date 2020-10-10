AMD официально представила настольные процессоры серии Ryzen 5000

Компания AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 5000, которые производятся на основе новейшей архитектуры Zen 3. Всего было представлено четыре новые модели по цене от 299 до 799 долларов, что фактически положило конец идее о процессорах AMD как о более дешевых альтернативах.

Новый Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками, имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и тактовую частоту ускорения 4,9 ГГц. Компания утверждает, что этот SoC обладает наивысшей однопоточной и многопоточной производительностью среди всех основных настольных процессоров. Кэш L3, распределенный между двумя наборами микросхем, составляет до 64 МБ, а его TDP в равной степени составляет 105 Вт. 5950X является преемником Ryzen 3950X предыдущего поколения и стоит 799 долларов, это на 40 долларов выше, чем 3950X.

Вторая модель - Ryzen 9 5900X, процессор имеет 12-ядерную архитектуру с 24 потоками. Чипсет имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и повышенную тактовую частоту 4,8 ГГц. Производитель микросхем рекламирует этот процессор как лучший игровой процессор на рынке. Ryzen 9 5900X будет продаваться за 549 долларов.

Третья модель в серии - Ryzen 7 5800X, оснащенная 8 ядрами и 16 потоками. 5800X может достичь базовой тактовой частоты 3,8 ГГц и тактовой частоты в ускоренном режиме 4,7 ГГц. В ЦП используется конструкция с одним чиплетом с 8 ядрами и полной кэш-памятью 32 МБ на одном CCX. Он также имеет TDP 105 Вт. AMD Ryzen 7 5800X будет стоит 449 долларов.

И последнее, но не менее важное - это Ryzen 5 5600X, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Настольный процессор, самый дешевый из представленных, имеет базовую частоту 3,7 ГГц и тактовую частоту разгона 4,6 ГГц. Он также использует дизайн с одним чиплетом и имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, но TDP снижен до 65 Вт. Компания выставила цена за процессор Ryzen 5 5600X - 299 долларов. Новая серия Ryzen 5000 появится на полках магазинов с 5 ноября. Все процессоры будут совместимы со всеми материнскими платами на базе чипсетов B550 и X570 при запуске.