AMD покажет Radeon RX 7000 на RDNA 3 3 ноября

Многие геймеры начиная с 2019 года очень хотели приобрести себе хорошую видеокарту, но при этом не могли себе этого позволить, так как дефицит вперемешку с майнингом подняли цены просто до небес. В этом плане стоит понимать, что сейчас ситуация кардинально изменится, так как видеокарты на вторичном рынке появились и они очень дешевые — все же майнинг на видеокарте недавно официально умер. И чтобы повысить упавшие на треть продажи, компании вроде NVIDIA и AMD решили выпустить в продажу свои интересные новинки. До презентации NVIDIA остался час, а у AMD полноценного анонса не было, но компания уже заявила, что её AMD Radeon RX 7000 на RDNA 3 будет представлена 3 ноября текущего года. И это на самом деле отличные новости, так как на рынке намечается серьёзная конкуренция.

Здесь стоит отметить, что AMD Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3 будет лишь анонсирована 3 ноября, то есть продажи начнутся в лучшем случае до конца года. И в этом плане компания AMD немного отстает от своих конкурентов, так как NVIDIA к тому моменту уже месяц как будет продавать свои собственные видеокарты. Но, с другой стороны, нужно понимать, что производитель на самом деле выгадал отличный момент, так как пользователи сейчас не будут сразу бежать в магазин за новыми моделями — они захотят подождать релиз AMD и посмотреть на тесты новых видеокарт, чтобы оценить их возможности в видеоиграх и специализированном софте. Только после этого уже будут реальные продажи и тогда нужно будет смотреть на лидера.