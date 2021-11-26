AMD повысит цену на видеокарты на 10%

Цены на флагманские видеокарты от NVIDIA и AMD, похоже, только растут, в основном из-за продолжающейся нехватки чипов и беспрецедентного спроса со стороны тех, кто хочет обновить свои стареющие игровые ПК. Однако похоже, что AMD может увеличить цену своих графических процессоров RX 6000 на 10% из-за увеличения производственных затрат, а не из-за дефицита комплектующих и повышенного спроса. Согласно ветке на форумах Board Channels, компания проинформировала партнеров по производству, что она увеличит цены на свои продукты RX 6000 на «20-40 долларов США». Это связано с тем, что ставки, по которым TSMC взимает с AMD плату за изготовление микросхем для своей продукции, включая ее флагманские игровые процессоры и видеокарты, заметно выросли.

Повышение цен AMD, несомненно, отразится на потребителях, но не вступит в силу до тех пор, пока следующая партия карт не будет доставлена ​​партнерам. Так что, если вы думаете о приобретении нового графического процессора RX 6000, вам лучше действовать быстро. С другой стороны, если вы не можете получить видеокарту прямо сейчас, NVIDIA предпринимает шаги, которые могут помочь в борьбе с нехваткой запасов и заоблачными ценами. Вскоре компания может выпустить обновленные графические процессоры RTX 3000 с большим объемом видеопамяти, а также вернуть в продажу графическую карту RTX 2060 с колоссальными 12 ГБ видеопамяти. Впрочем, ожидать адекватных цен всё равно пока что не стоит — они продолжают расти.