AMD представила графический ускоритель Instinct MI250X

Компания AMD представила новый графический ускоритель Instinct MI200X. Новое решение построено на архитектуре AMD CDNA 2 и является первым многопроцессорным графическим процессором компании. Видеокарта оснащена графическим процессором под кодовым названием "Aldebaran" на 7-нм техпроцессе. Для соединения двух кристаллов используется шина с 8 каналами AMD Infinity Fabric 3-го поколения. Форм-фактор видеокарты будет OAM (Open Accelerator Module). Что касается энергопотребления, известно о 500 Вт TDP.

AMD Instinct MI250X оснащен 14080 потоковыми процессорами (220 вычислительных блоков) и оснащен 128 ГБ памяти HBM2E. Он рассчитан на производительность 95,7 FP32 / FP64 TFLOPS (такая же производительность для матричных операций), а также производительность 383 BF16 / INT8 / INT4 TFLOPS / TOPS. AMD Instinct MI250X будет доступен в составе суперкомпьютера Cray EX от HPE.
Комментарии и отзывы AMD Instinct MI250X
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