AMD представила мобильные и настольные системы APU AMD Ryzen PRO для предприятий

Сегодня AMD объявила, что крупнейшие мировые OEM-производители - Dell, HP и Lenovo - теперь будут предлагать мобильные и настольные APU AMD Ryzen PRO со встроенной графикой Radeon Vega в различных коммерческих системах.Разработанный для корпоративных нужд, как мобильные, так и настольные APU Ryzen PRO обеспечивают безопасность, надежность и производительность для удовлетворения потребностей современных вычислительных рабочих нагрузок, ориентированных на предприятия. В настоящее время он имеется у новых моделей, таких как: Dell Latitude 5495, Dell OptiPlex 5055, HP EliteBook 700 G5, HP ProBook 645 G4, HP EliteDesk серии 700, Lenovo ThinkPad серии A и Lenovo ThinkCentre M715q и Настольные системы M725s.