AMD представила видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800

Сегодня компания AMD официально представила свои первые графические карты на основе GPU RDNA 3 для работы с видео, объёмными объектами и прочих сложных процессов — речь о моделях Radeon Pro W7900 и W7800. Графические карты AMD Radeon Pro W7900 и Radeon Pro W7800 являются первыми рабочими компонентами для рабочих станций, основанными на архитектуре Navi 31 RDNA 3. И представители компании AMD говорят, что их новые рабочие карты предлагают исключительную производительность за свои деньги в сравнении с конкурентами и ускоряют выполнение различных задач на рабочих станциях. Речь идёт про создание контента, рендеринг объёмных объектов и всего в таком духе с невероятной скоростью по сравнению с предыдущим поколением.

AMD Radeon Pro W7900 является флагманом из двух карт и она оснащена полноценным ядром Navi 31 XTX с 96 вычислительными блоками и 6144 потоковыми процессорами. Ещё модель оснащена 48 ГБ памяти GDDR6, которая работает через 384-битный интерфейс шины и обеспечивает пиковую пропускную способность 864 ГБ/сек, что указывает на использование видеопамяти со скоростью 18 Гбит/сек. Карта обеспечивает пиковую вычислительную производительность 61,3 ТФлопс в рабочих нагрузках одинарной точности FP32. AMD Radeon Pro W7800 оснащена урезанным графическим ядром Navi 31 XT с 70 вычислительными блоками и 4480 потоковыми процессорами. Эта видеокарта оснащена 32 ГБ памяти GDDR6, которая работает через 256-битный интерфейс шины и обеспечивает пиковую пропускную способность 576 ГБ/сек.