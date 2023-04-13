AMD представила видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800

Сегодня компания AMD официально представила свои первые графические карты на основе GPU RDNA 3 для работы с видео, объёмными объектами и прочих сложных процессов — речь о моделях Radeon Pro W7900 и W7800. Графические карты AMD Radeon Pro W7900 и Radeon Pro W7800 являются первыми рабочими компонентами для рабочих станций, основанными на архитектуре Navi 31 RDNA 3. И представители компании AMD говорят, что их новые рабочие карты предлагают исключительную производительность за свои деньги в сравнении с конкурентами и ускоряют выполнение различных задач на рабочих станциях. Речь идёт про создание контента, рендеринг объёмных объектов и всего в таком духе с невероятной скоростью по сравнению с предыдущим поколением.

AMD Radeon Pro W7900 является флагманом из двух карт и она оснащена полноценным ядром Navi 31 XTX с 96 вычислительными блоками и 6144 потоковыми процессорами. Ещё модель оснащена 48 ГБ памяти GDDR6, которая работает через 384-битный интерфейс шины и обеспечивает пиковую пропускную способность 864 ГБ/сек, что указывает на использование видеопамяти со скоростью 18 Гбит/сек. Карта обеспечивает пиковую вычислительную производительность 61,3 ТФлопс в рабочих нагрузках одинарной точности FP32. AMD Radeon Pro W7800 оснащена урезанным графическим ядром Navi 31 XT с 70 вычислительными блоками и 4480 потоковыми процессорами. Эта видеокарта оснащена 32 ГБ памяти GDDR6, которая работает через 256-битный интерфейс шины и обеспечивает пиковую пропускную способность 576 ГБ/сек.
ADLink представила карманную видеокарту Pocket AI…
Компания ADLink создала уникальное графическое решение под названием Pocket AI — это портативная видеокар…
NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 и RTX 4070…
Сегодня на просторах интернета появились изображения доступных видеокарт нового поколения от компании NVI…
Видеокарты RTX 4060 Ti и RTX 4060 представят в мае…
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 на основе архитектуры Ada Lovelace ожидаются после выход…
NVIDIA сняла RTX 30 с продажи…
Инсайдеры ещё в прошлом году предрекали ситуацию, когда компания NVIDIA постепенно будет убивать видеокар…
NVIDIA GeForce RTX 4090 Для ноутбуков показала внушительную …
В начале текущего года компания NVIDIA провела официальную презентацию, в рамках которой были представлен…
NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 Ti…
Пользователи со всего мира с огромным нетерпением ждут, когда компания NVIDIA официально отправит в прода…
Palit представила видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 Ti в линейк…
Сегодня компания Palit, которая является ведущим производителем видеокарт в мире, официально представила …
Gigabyte готовит сразу три модели GeForce RTX 4070…
Буквально час назад инсайдеры поделились весьма интересной информацией относительно того, что компания NV…
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor