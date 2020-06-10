AMD прекращает выпуск видеокарт с 4 Гб памяти

Компания AMD провела большое количество тестов видеокарт, в том числе с разным объемом памяти, с 4 Гб и 8 Гб памяти. Большинство игр уже требует большее количество видеопамяти и 4 Гб уже становится недостаточным.

Основываясь на своих результатах тестирования, компания утверждает, что производительность 8 Гб версий видеокарт в среднем эффективнее на 19%, чем 4 Гб версий. В тестировании была задействована видеокарта Radeon RX 5500 XT в паре с процессором Ryzen 5 3600X и 16 Гб памяти DDR4 3200 МГц. Тесты проводились в разрешении Full HD.