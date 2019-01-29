AMD продает Radeon VII по себестоимости

2019-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - AMD Radeon VII; [126]
Совсем недавно компания AMD показала миру новую видеокарту Radeon VII, которая получила массу классных компонентов и довольно высокую производительность. Производитель установил цену в 699 долларов и многие удивились, что флагманская видеокарта стоит так дешево. Теперь появились данные от инсайдеров, что стоимость компонентов и сборки этой видеокарты составляет 650 долларов. То есть, с учетом логистики и стоимости доставки до ритейлеров, компания AMD будет зарабатывать с каждой карты буквально 10-20 долларов. Фактически, компания предоставляет вам видеокарту по себестоимости, чтобы уделать конкурента и занять свою нишу на этом рынке. Будем надеяться, что ситуация не изменится и будет из чего выбирать новинку.


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