AMD расскажет о трассировке лучей в Radeon RX 6000

Многие пользователи частенько называют основным преимуществом видеокарт компании NVIDIA наличие трассировки лучей, которая, вроде как, улучшает качество изображения — свет становится более реалистичным, блики и прочие детали тоже. Теперь вот производитель-конкурент в лице AMD решил рассказать о том, что умеет видеокарта Radeon RX 6000. Оказалось, что там тоже будет трассировка лучей, только реализована она будет немного иначе. Как именно — производитель расскажет чуть позже, но мы надеемся, что технология будет работать без сильной потери производительности самой видеокарты. Все же нужно понимать, что это важный момент и не хотелось бы пользователям выбирать между FPS высокого уровня и качеством освещения в различных проектах.