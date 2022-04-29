AMD разрабатывает новый GPU Instinct MI300 состоящий из 8 чиплетов

AMD Instinct MI250X — первый в мире графический адаптер с двумя графическими процессорами. И хотя это решение вышло не так давно, в сети уже появились данные о следующем поколении.

По некоторым данным, линейка ускорителей Instinct MI300 получит графические процессоры с трехмерной компоновкой. Количество чиплетов увеличится до восьми. Сами чиплеты GPU будут производиться по 5-нм техпроцессу. При этом каждый чиплет будет располагаться на микросхеме ввода-вывода, которая будет производиться по нормам 6 нм. Каждый такой чипсет будет иметь два стека памяти HBM3. Площадь чиплета составит всего около 110 мм2, а площадь всего интерпозера составит 2750 мм2. Суммарное энергопотребление GPU в максимальной конфигурации превысит 600 Вт.

Данных о количестве исполнительных блоков пока нет, но вряд ли стоит умножать характеристики Instinct MI250X на четыре.
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