AMD снизила цены на видеокарты Radeon RX 5700 ещё до начала продаж

AMD представила свою новую линейку видеокарт Radeon RX 5700 на E3 в прошлом месяце. До выпуска остался всего один день и недавно компания объявила о новых ценах.

Стандартный Radeon RX 5700 был анонсирован по цене $379, но вместо этого будет стоить $349. Карта 5700 XT стала дешевле на $50 и теперь стоит $399 вместо $449. Цена на Radeon RX 5700 XT Anniversary Edition c золотой отделкой тоже упала на $50 и сейчас видеокарта обойдётся в $449 вместо $499.

Официально видеокарты выйдут уже завтра, 7 июля.