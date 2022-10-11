AMD снизила цену на Radeon RX 6900 XT

Совсем скоро, уже 3 ноября, компания AMD должна представить миру своё новое поколение видеокарт на архитектуре RDNA 3, которые будут конкурировать с лучшими решениями от NVIDIA. И в компании AMD, видимо, решили пойти по стопам конкурента, сообщив о значительном снижении розничной цены на видеокарты текущего поколения. Соответственно, в сети уже можно найти цены на сайтах официальных ритейлеров, которые продают Radeon RX 6900 XT всего за 699 долларов. Это безумно низкая цена на самом деле, так как ранее эту же видеокарту можно было купить минимум за 1600 долларов. Конечно, после падения майнинга интерес аудитории к видеокартам снизился, так что цена поползла вниз, но на момент публикации некоторые магазины всё ещё продают модель за 900 долларов.

После того, как новая официальная розничная цена доберется до ритейлеров, можно будет говорить о том, что Radeon RX 6900 XT стала заметно дешевле. И это хорошие новости для тех, кто хочет новую видеокарту, но при этом не горит желанием приобретать решение за огромные деньги, тем более сейчас, когда майнинг больше не повышает цены на буквально любую модель. Можно смело заказывать Radeon RX 6900 XT у ритейлеров и начинать играть в видеоигры с максимальным комфортом, ведь эта видеокарта легко справляется с большинством современных видеоигр даже на ультрах. Но, конечно, стоит подождать до 3 ноября, чтобы посмотреть на возможности новых видеокарт и потом уже думать над тем, стоит ли брать Radeon RX 6900 XT за 700 долларов.
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