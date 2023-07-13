AMD существенно снизила цену на Radeon RX 7900 XTX

На текущий момент цены на видеокарты постепенно снижаются из-за выхода новых моделей и попыток производителей создать более живую конкуренцию на рынке, и, что самое интересное, затронуло это не только доступные модели, но и достаточно дорогие решения. Например, флагманская видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX теперь доступна всего за 799 долларов благодаря акциям розничных продавцов, но инсайдеры сообщают, что теперь это постоянная цена видеокарты, по которой её вскоре начнут продавать в Китае и Европе, а не только в США. Например, если раньше за видеокарту ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming продавцы запрашивали 899 долларов, то теперь она во многих магазинах доступна всего за 799 долларов, что, конечно, гораздо дешевле и позволяет привлечь внимание большей аудитории покупателей.

Также нужно понимать, что это отклонение в 30% от рекомендуемой розничной цены AMD для RX 7900 XTX в размере 999 долларов, то есть модель с начала года потеряла уже 200 долларов от цены. По цене в 799 долларов RX 7900 XTX оказывает давление на NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, так как теперь RX 7900 XTX можно приобрести по куда более выгодной рекомендованной цене. Но нужно понимать, что RX 7900 XTX в реальных тестах была на 31% быстрее RTX 4070 Ti при разрешении 4K. Соответственно, теперь это куда более привлекательное решение от производителя, так как за меньшие деньги можно получить видеокарту на 30% производительнее — это сыграет важную роль при выборе видеокарты для покупки.