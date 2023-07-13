AMD существенно снизила цену на Radeon RX 7900 XTX

На текущий момент цены на видеокарты постепенно снижаются из-за выхода новых моделей и попыток производителей создать более живую конкуренцию на рынке, и, что самое интересное, затронуло это не только доступные модели, но и достаточно дорогие решения. Например, флагманская видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX теперь доступна всего за 799 долларов благодаря акциям розничных продавцов, но инсайдеры сообщают, что теперь это постоянная цена видеокарты, по которой её вскоре начнут продавать в Китае и Европе, а не только в США. Например, если раньше за видеокарту ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming продавцы запрашивали 899 долларов, то теперь она во многих магазинах доступна всего за 799 долларов, что, конечно, гораздо дешевле и позволяет привлечь внимание большей аудитории покупателей.

Также нужно понимать, что это отклонение в 30% от рекомендуемой розничной цены AMD для RX 7900 XTX в размере 999 долларов, то есть модель с начала года потеряла уже 200 долларов от цены. По цене в 799 долларов RX 7900 XTX оказывает давление на NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, так как теперь RX 7900 XTX можно приобрести по куда более выгодной рекомендованной цене. Но нужно понимать, что RX 7900 XTX в реальных тестах была на 31% быстрее RTX 4070 Ti при разрешении 4K. Соответственно, теперь это куда более привлекательное решение от производителя, так как за меньшие деньги можно получить видеокарту на 30% производительнее — это сыграет важную роль при выборе видеокарты для покупки.
Технология Intel XeSS поддерживает уже 50 видеоигр…
Вчера Intel объявила, что её технология масштабирования с помощью искусственного интеллекта XeSS теперь п…
В сети появились характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RT…
К счастью для геймеров, кастомные модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti начали появляться в базах …
Sparkle впервые за десять лет представила видеокарту…
Тайваньский производитель Sparkle, один из старых партнёров NVIDIA, вернулся на рынок графических карт с …
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 выйдет 29 июня…
Сегодня в сети появилась свежая информация о плане на новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, исхо…
Энтузиаст уже протестировал AMD RX 7800 XT…
Информационное издание Igor's Lab приняло решение определить потенциальные возможности грядущей видеокарт…
GIGABYTE представила RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WaterForce с в…
GIGABYTE представила видеокарты с жидкостным охлаждением на основе стандартной модели GeForce RTX 4070 Ti…
AMD представила видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800…
Сегодня компания AMD официально представила свои первые графические карты на основе GPU RDNA 3 для работы…
Видеокарта NVIDIA RTX 4060 выйдет ближе к августу…
Геймеры довольно длительное время хотят получить больше информации о выпуске новых графических карт NVIDI…
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor