AMD теряет рынок видеокарт

AMD предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сократит разрыв с конкурирующей компанией NVIDIA в поставках графических карт, и, согласно новому отчету о поставках графических процессоров, эта пропасть только немного увеличилась. Дело в том, что доля AMD на рынке дискретных графических процессоров во втором квартале 2021 года упала до 17% по сравнению с 19% в предыдущем квартале и 20% с того же квартала год назад, согласно последнему отчету американских аналитиков. И там, где проигрывает AMD, выигрывает ее главный соперник — доля NVIDIA на рынке дискретных графических процессоров сейчас составляет доминирующие 83%. Цифры примерно совпадают с данными обзора оборудования Steam, который показывает, что доля GPU между AMD и NVIDIA составляет 15,31% и 75,41% соответственно (остальное — встроенная графика Intel).

Доля рынка имеет значение, потому что доминирующее положение может повлиять на то, какие технологии и оптимизации получают приоритет от разработчиков. Например, проприетарная технология Deep Learning Super Sampling (DLSS) от NVIDIA и методы апскейлинга FidelityFX Super Resolution от AMD с открытым исходным кодом. По сути, они оба стремятся делать одно и то же, но делают это по-разному, и разработчики должны оптимизировать свои игры для одного или другого. Соответственно, если видеокарт NVIDIA гораздо больше, то разработчикам просто нет смысла делать технологию и оптимизировать игры под видеокарты AMD. И это на самом деле довольно грустно.