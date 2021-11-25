AMD увеличивает цены для партнеров серии RX 6000 на 10%

AMD увеличивает цены для партнеров по серии RX 6000 на 10%. Это изменение приведет к эффективному увеличению на 20-40 долларов. Хотя нет подтверждения того, будет ли это увеличение передано последнему, самому слабому звену в цепочке - розничному покупателю, текущее состояние и цены на рынке видеокарт, безусловно, позволят уменьшить эту разницу в цене.

Ожидается, что изменение цены вступит в силу через две недели при следующей отгрузке партнерам. Это повышение цен является вторым подобным шагом AMD за два месяца. Сообщается, что AMD уже повысила цены для партнеров по плате примерно на 9% в ноябре. Причины повышения цен называются либо реакцией на повышенный спрос в преддверии праздников, либо из-за недавнего повышения цен TSMC на 7-нм чипы. Сообщается, что AMD не смогла обновить цены на какие-либо другие продукты с 7-нм узлами, такие как серия Ryzen 5000, но конкурентная и ценовая среда здесь совершенно другая.