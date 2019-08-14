AMD выпускает бюджетную серию графических процессоров Radeon 600

В настоящее время AMD стремится укрепить свои позиции в секторах графических процессоров среднего и высокого класса для настольных ПК, но значительная доля доходов также поступает от OEM-клиентов, которые требуют обновления между фактическими циклами проектирования. С этой целью AMD представляет серию видеокарт Radeon 600, ориентируясь на недорогие настольные и портативные решения.

Новая серия Radeon 600 не имеет никакой новой архитектуры и представляет собой новую версию предыдущей серии Radeon 500, объединяя все модели младшего класса, датированные несколькими поколениями. AMD обычно делает это переименование всякий раз, когда OEM обновляет свои системы и нуждается в рекламе новейших компонентов, даже если они не обязательно относятся к новым поколениям.

В этом отношении, Radeon RX 640 основан на предыдущем Radeon 550X, в то время как Radeon 540X теперь известен как Radeon 630, и то же самое относится к Radeon 535, теперь известному как Radeon 625, Radeon 530 переименован в Radeon 620 и Radeon 520 теперь Radeon 610. Все модели ограничены 64-битной шиной памяти, поставляются с 2 или 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Модели Radeon RX 640 и 630 имеют архитектуру Polaris 12/23 14 нм, а модели 625, 620 и 610 основаны на более старом 28 нм узле. Другие характеристики идентичны предыдущим моделям Radeon 500.

Это упреждающий шаг со стороны AMD, сделан для синхронизации с грядущей серией процессоров Intel Gen 10 Core, которая выйдет на рынок ноутбуков в конце третьего квартала этого года. Видеокарты предназначены для OEM-интеграторов, но серия Raedon 600, скорее всего, будет представлена ​​на ноутбуках начального уровня в диапазоне от 300 до 400 долларов США.