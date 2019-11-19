AMD выпускает недорогой настольный процессор Athlon 3000G

Сегодня AMD выпустила недорогой настольный процессор Athlon 3000G. Основанный на 14 нм кремнии Raven Ridge, этот чип объединяет двухъядерный / четырехпоточный процессор на основе оригинальной микроархитектуры Zen, интегрированную графику Radeon Vega 3 на основе архитектуры Vega и 3 NGCU (192 потоковых процессора). AMD набрала тактовую частоту процессора до 3,50 ГГц, что на 300 МГц больше, чем у «предыдущего поколения» 200GE, а тактовая частота iGPU - от 100 МГц до 1,10 ГГц. На этот раз уникальной особенностью является разблокированный множитель тактовой частоты, позволяющий разогнать процессор. AMD оценивает Athlon 3000GE всего в $ 49 (MSRP), она конкурирует с процессорами Intel Pentium Gold серии G5000.