AMD запретила видеокарты ASRock

Компания AMD запретила ASRock продавать свои видеокарты в ЕС из-за каких-то непонятных делишек. Дело в том, что некоторое время назад компания AMD говорила про то, что работа с партнерами очень важна и что свобода выбора является ключевым фактором сотрудничества. Теперь же ASRock вышла на рынок видеокарт, но продавать варианты от AMD в Европе она не сможет, так как производитель запретил этим заниматься. Если нарушить это заявление, то ASRock может просто потерять возможность оперативно выпускать новые варианты видеокарт, ведь заявку на партнерство будут рассматривать в самую последнюю очередь. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, однако нам кажется, что лучше бы ASRock пошла к NVIDIA и создавала карты с этой компанией. А то слишком уж много AMD на себя берет в последнее время.