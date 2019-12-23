AOC вышла на рынок игровой периферии

2019-12-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - AOC; [92]
Компания AOC, которая пользуется необычайной популярностью на рынке мониторов, вдруг решила выйти на новый уровень и выпустила клавиатуру GK500, которая выглядит очень круто и собрана хорошо. Стоит сказать, что для компании это громадный шаг, ведь в течение очень длительного времени производитель делал именно мониторы, вкладывая ресурсы в их разработку, дизайн и продвижение. Теперь же AOC попробовал выйти на рынок игровой периферии, да еще и довольно успешно. Клавиатура действительно крутая, она построена на механических переключателях и вполне готова конкурировать с другими гаджетами на рынке за место под солнцем. Стоимость продукта мы пока что не знаем, но нужно подождать, пока гаджет попадет на наш рынок — тогда и поговорим.


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