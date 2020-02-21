AOC выходит на рынок компьютерной периферии

2020-02-21, Автор - Ramil; Продукт - GK500, AGK700, GM500, AGM700; [101]
Компания AOC славится своими мониторами. Теперь компания решила расширить свой ассортимент. AOC представила компьютерную периферию, клавиатуры и мышки.

Клавиатура GK500 представлена в полноразмерном формате. Клавиатура имеет встроенную подставку для запястий и встроенную RGB подсветку. Компания также представила игровые мыши и коврик для мыши.

AGON AGM700 игровая мышь оснащена системой регулировки веса. Мышь использует переключатели Omron и кнопку Sniper. Вся продукция была представлена на одном из мероприятий в Лондоне. Продукция компании доступна для заказа на официальном сайте компании.

Комментарии и отзывы GK500, AGK700, GM500, AGM700
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