AOC выходит на рынок компьютерной периферии

Компания AOC славится своими мониторами. Теперь компания решила расширить свой ассортимент. AOC представила компьютерную периферию, клавиатуры и мышки.

Клавиатура GK500 представлена в полноразмерном формате. Клавиатура имеет встроенную подставку для запястий и встроенную RGB подсветку. Компания также представила игровые мыши и коврик для мыши.

AGON AGM700 игровая мышь оснащена системой регулировки веса. Мышь использует переключатели Omron и кнопку Sniper. Вся продукция была представлена на одном из мероприятий в Лондоне. Продукция компании доступна для заказа на официальном сайте компании.