ASGARD анонсировала комплект памяти DDR5 частотой 4800 МГц

Производитель памяти из Китая компания ASGARD анонсировала комплекты памяти стандарта DDR5 для новейшей платформы Intel Alder Lake. Новые модули памяти будут работать с тактовой частотой 4800 МГц. ASGARD DDR5 будет включать модули емкостью 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ. Производитель заявляет, что память будут поддерживаться процессорами Intel Alder Lake, а также платформой AMD.

Как уже известно ранее, память стандарта DDR5 предлагает вдвое большую производительность и на 20% снижение энергопотребления. Производство памяти ASGARD DDR5 начнется после включения процессоров Intel Alder Lake в список совместимости материнских плат серии 600.